Maltempo in tutta Italia tra crolli, mareggiate ed evacuazioni

Evacuata una residenza universitaria a Siena per il cedimento di un solaio, vento forte e mareggiate in Liguria, nello Spezzino, un ponte crollato ad Arezzo e alcune famiglie isolate, gravi danni nel Palermitano, con alberi sulla strada e tetti scoperchiati dalle violente raffiche. Il maltempo sta creando forti disagi in diverse regioni d'Italia, da nord a sud. Piove anche sulle aree colpite dal terremoto.