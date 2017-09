Il maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia in queste ore non "risparmia" Bergamo. La piogge incessanti hanno allagato l'area arrivi dell'aeroporto di Orio al Serio provocando disagi ai passeggeri che su Twitter hanno pubblicato video e commenti di indignazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Sacbo, la società di gestione dello scalo, che ha confermato l'allagamento: " All'interno del terminal passeggeri si sono verificate infiltrazioni che hanno interessato in particolare la zona arrivi al piano terra e l'area di riconsegna dei bagagli - comunica la società - Sacbo si scusa con i passeggeri e le persone presenti in aerostazione per il disagio provocato". Al momento non si sono registrati disagi alla circolazione aerea.