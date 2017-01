Maltempo in gran parte del Centrosud, in arrivo forti venti e neve

L’area depressionaria insisterà tra il Tirreno meridionale e le nostre due Isole maggiori per almeno tutta la prima parte della prossima settimana, determinando condizioni di maltempo con a tratti fasi anche molto perturbate e critiche sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole. Inoltre richiamerà dall'est europeo aria fredda che manterrà sul nostro paese condizioni invernali e sarà responsabile di nevicate copiose e a quote molto basse nell'interno di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Il resto del Nord- affermano i meteorologi di Meteo.it- non sarà coinvolto dal maltempo, ma sarà maggiormente bersagliato dall'aria gelida. La persistenza di questa situazione sarà causata dal blocco della circolazione atmosferica che nel frattempo si attuerà a causa dell’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso i Paesi centro-settentrionali del continente e la successiva saldatura con l’Anticiclone Russo-Siberiano.



Previsioni meteo per domenica. Tempo asciutto in gran parte del Nord e del Medio Tirreno con schiarite ampie solo al Nordovest e sul settore alpino; cielo molto nuvoloso o coperto in Emilia e in gran parte del Centro-sud con precipitazioni possibili su medio Adriatico, Sud e Isole con fenomeni a carattere di rovescio o temporale in Campania, nelle Isole, nel Salento e in Abruzzo. Neve fino a quote di pianura a ridosso dell’Appennino emiliano, molto basse nell'ordine di 200-400 metri in Appennino tra aretino, Umbria, zone interne dell’Abruzzo, del Molise e del frusinate, oltre 500-800 metri su Appennino meridionale e monti delle Isole. Temperature massime per lo più in calo. Sarà una giornata molto ventosa con i venti in rotazione antioraria intorno alla depressione centrata sul Tirreno, con Tramontana forte in Liguria, Maestrale in Sardegna e da ovest in Sicilia.