Maltempo in Centro Italia, a Cascia spazzate via le tende allestite per la mensa degli sfollati

Intense piogge sono tuttora in corso in Centro Italia, dove nella notte forte raffiche di vento nelle zone colpite dal terremoto hanno spazzato via le tende allestite per la mensa degli sfollati del paese di Cascia (Perugia). I volontari delle Misericordie sono stati costretti a rimontare le strutture, sotto le quali vengono preparati 1500 pasti al giorno per le persone aventi la casa inagibile.