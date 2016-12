Maltempo in Canton Ticino, crolla una palazzina: due morti e un italiano grave

19:45 - Due donne, di 38 e 34 anni, sono morte e un italiano di 44 anni è in pericolo di vita per il crollo di una palazzina travolta da una frana causata dal maltempo a Davesco-Soragno, quartiere di Lugano, nel Canton Ticino. Lo ha riferito in una nota la polizia cantonale, sottolineando che in tutto i feriti sono quattro. La tragedia è avvenuta nella notte di sabato.

Le condizioni dell'italiano, che sarebbe il compagno di una delle due vittime, si sono aggravate nel corso della giornata. Lui e gli altri tre feriti erano rimasti intrappolati sotto un paio di metri di macerie e ora sono ricoverati all'ospedale Civico. Sulla vicenda il ministero pubblico ha aperto un'inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Nicola Respini.