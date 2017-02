Maltempo in arrivo: torna la pioggia al Nord e la neve sulle Alpi

Previsioni per lunedì. Migliora al Sud con il ritorno del sole quasi ovunque , soltanto tra Calabria e Sicilia avremo ancora annuvolamenti significativi con residui piovaschi. Prevalenza di bel tempo e di sole anche al Centro-Nord ma con tendenza ad un rapido aumento della nuvolosità tra Liguria e alta Toscana dove dal pomeriggio sarà possibile qualche isolata pioggia o pioviggine. Nella seconda parte della giornata graduale estensione della nuvolosità a gran parte delle regioni settentrionali . Entro la notte precipitazioni in estensione a tutta la Liguria, alto Piemonte, nord e ovest della Lombardia, Veneto occidentale e Trentino Alto Adige e un po’ in tutto il settore alpino e prealpino dove inizierà a nevicare a partire dai 1000-1200 metri . Temperature in aumento sul medio Adriatico e al Sud, in lieve diminuzione al Nordovest. Venti di libeccio in rinforzo sul Mar Ligure e sull’alta Toscana, moderati orientali sul basso Ionio.

Previsioni per martedì. Resistono ampie schiarite su gran parte del Sud e sul medio Adriatico. Nubi a tratti compatte nelle altre regioni con precipitazioni più diffuse su Alpi, prealpi, alta pianura padana, Liguria e alta Toscana, più intense tra Liguria di Levante e alta Toscana. Quota neve intorno a 1000-1200 metri sui rilievi alpini e prealpini, con nevicate più consistenti nei settori centro-orientali. In serata le precipitazioni insisteranno sulle Alpi orientali e le Venezie, e contemporaneamente si estenderanno verso le zone interne del Centro e in nord della Campania; tendenza a un miglioramento invece al Nordovest. Temperature minime in rialzo; massime in calo sulle Alpi e al Nordovest, in aumento nelle regioni adriatiche, nei settori ionici, nord della Sicilia e in Sardegna dove si potrebbero sfiorare i 20°C. Venti in sensibile rinforzo: soffieranno moderati dai quadranti meridionali, localmente forti tra Liguria e Toscana.