Maltempo, il premier Gentiloni: "Massimo impegno per ridurre disagi"

"Ho incontrato alcuni volontari per ringraziare attraverso di loro tutti i volontari che si stanno adoperando in tutta Italia per dare una mano alle persone in difficoltà per il maltempo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine della sua visita presso la sede della Protezione Civile. "I disagi che stiamo attraversando vengono affrontati con il massimo dell'impegno e mi auguro che vengano rapidamente ridotti".