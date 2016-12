Maltempo, grandine e allagamenti nel Torinese

Un nubifragio ha colpito il centro di Torino e alcuni Comuni della prima cintura: Alpignano, Collegno, Cambiano, Trofarello e Chieri. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute per rimuovere alberi e rami caduti per il forte vento e per la grandine, e per aiutare diverse persone in difficoltà.