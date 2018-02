I treni ad alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Termini. Per gli Intercity sono state disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma, mentre per la tratta Roma-Fiumicino i collegamenti no stop Leonardo Express sono riprese alle 14 con una corsa ogni 30 minuti. I treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni due ore.



Le Ferrovie ai viaggiatori: "Rimborsi integrali" - Le Ferrovie dello Stato hanno fatto sapere che i clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. "A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore - si legge in una nota - sarà riconosciuto il rimborso integrale del biglietto, anziché l'indennità del 50% prevista dalle normative europee".



Cancellati Intercity da e per Roma Termini - A causa del caos treni determinatosi nel nodo di Roma, Trenitalia ha deciso di cancellare tutti i treni Intercity con destinazione Roma Termini o con partenza da Roma Termini. Complessivamente, a causa delle nevicate su varie regioni italiane, Trenitalia ha cancellato il 20% dei treni a lunga percorrenza, e il 70% dei treni del traffico regionale.