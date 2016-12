15:31 - Gravi problemi al centro-sud per il maltempo e il freddo polare che stanno colpendo il territorio. In Ciociaria il termometro è sceso fino a 14 gradi sotto lo zero e raffiche fortissime di vento hanno impedito l'apertura delle piste da sci, mentre in Puglia si segnalano forti disagi su strade e autostrade per pioggia, neve e ghiaccio: su A14 e A16 vengono fatti transitare solo mezzi con gomme invernali o catene.