Maltempo, fulmine sull'aeroporto di Olbia: malore per una donna

Durante un violento temporale un fulmine è caduto su una pista dell'aeroporto di Olbia, in Sardegna, causando lo shock di una dipendente che è stata scaraventata a terra. Le donna è stata portata in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Alcuni voli in arrivo e in partenza hanno invece subito qualche ritardo ma l'operatività dello scalo non è stata intaccata.