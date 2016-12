Maltempo estremo: tutte le norme di comportamento in caso di tornado

La furia del vento, accompagnata da grandine e forti nubifragi hanno interessato per più di mezz'ora anche i comuni di Cittadella, Camposampiero, Fiumicello di Campodarsego e la Riviera del Brenta. Da una prima analisi dei danni verificati in loco, nei momenti immediatamente successivi al passaggio del tornado, è possibile definire che si sia trattato di un Tornado di grado EF3-EF4 con venti tra i 250 e 300 km/h. Il tornado ha avuto una durata di circa 10 minuti ed ha attraversato una fascia di territorio della lunghezza di 4 chilometri tra i comuni di Mira, Dolo e Pianiga.

Cosa fare in caso di tromba d’aria

I tornado più violenti possono spazzar via interamente una casa e i suoi occupanti, ma per fortuna la maggior parte delle trombe d'aria che si formano non sono così intense. Conoscere i luoghi sicuri e le vie di fuga può, in ogni caso, essere molto utile, per evitare di subire danni personali a causa del passaggio di una tromba d'aria.

In una casa con un seminterrato: stare lontani da porte e finestre. Raggiungere il seminterrato e rifugiarsi sotto un piano di protezione resistente (tipo un pesante tavolo o un banco di lavoro), o coprirsi con un materasso o un sacco a pelo, possibilmente proteggere la testa con un casco o elmetto. Evitare di posizionarsi sotto oggetti pesanti che si trovano al piano sopra (tavoli, frigoriferi, lavatrici): il pavimento indebolito potrebbe crollare.

In una casa senza piano interrato, o appartamento: stare lontani da porte e finestre: dirigersi verso il piano più basso, e rifugiarsi o in una piccola stanza centrale della casa (come un bagno o un ripostiglio), o sotto una scala, o in un corridoio interno senza finestre. Accucciarsi il più possibile al pavimento e coprire la testa con le mani. Una vasca da bagno potrebbe offrire una protezione parziale. Anche in una stanza interna, è necessario coprirsi con una sorta di imbottitura spessa (materasso, coperte, ecc), per proteggersi contro le cadute di detriti nel caso in cui il tetto o il soffitto crollino. Nel caso lo si abbia indossare un casco o un elmetto.

In un edificio pubblico, ospedale, casa di cura o grattacielo: dirigersi in una zona senza finestre, solitamente centrale, dell'edificio, lontano da vetri e al piano più basso possibile. Accovacciarsi e coprire la testa. Le scale interne sono generalmente buoni rifugi per mettersi al riparo e se non troppo affollate, consentono di raggiungere il piano terra più velocemente. Evitare gli ascensori; si potrebbe rimanere intrappolati in caso di mancanza di corrente.