Maltempo, Eolie: corsa straordinaria per approvvigionamenti

Dopo i disagi per l'isolamento che perdurava da 48 ore sulle isole Eolie a causa del maltempo, la società Caronte and Tourist ha accolto la richiesta del comune di Lipari (Messina) attivando una corsa straordinaria verso Panarea, Ginostra e Stromboli per garantire gli approvvigionamenti non solo alimentari ma anche di carburante alla centrale elettrica.