Maltempo ed instabilità nell'ultima parte di settimana

21 maggio 2015 Maltempo ed instabilità nellʼultima parte di settimana La perturbazione nr. 6 del mese sta portando piogge, temporali e un calo delle temperature

La perturbazione n. 6 del mese di maggio, in lento movimento lungo la nostra Penisola, oggi porterà nuvole su gran parte del Paese con le piogge più importanti concentrate soprattutto al Nord, mentre i venti freschi che l'accompagnano faranno calare le temperature quasi dappertutto, mettendo in tal modo fine al caldo fuori stagione anche al Sud. Questa stessa perturbazione ci lascerà in eredità un vortice depressionario che insisterà sulla nostra Penisola per tutta l'ultima parte della settimana, portando però maltempo soprattutto venerdì, quando pioverà in molte regioni con rovesci e temporali a tratti di forte intensità al Nordest e al Centro. Nel fine settimana seppure attenuati, insisteranno gli effetti di questo vortice di bassa pressione con un sabato ancora al'insegna delle nuvole in gran parte del Centronord ma con rischio di piogge concentrato principalmente al Nordest, tra il Centro e la Campania dove nell'interno avremo anche episodi di instabilità. Domenica la nuvolosità sarà più frammentata permettendo una maggiore presenza del sole e registreremo un miglioramento anche in termini di fenomeni con locali rovesci e temporali per lo più limitati alle zone montuose del Centronord.

Previsioni per giovedìGiovedì nuvole su gran parte del Paese, anche se a tratti il sole riuscirà a ritagliarsi qualche spazio, specie nel medio versante tirrenico e in Sardegna. Giornata instabile al Nord e alta Toscana con il rischio di rovesci e temporali più probabili nelle ore pomeridiane su bassa Pianura Padana, Appennino e Liguria; neve sulle Alpi occidentali inizialmente fino 1300 metri. Nel corso della giornata qualche isolata pioggia anche su Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e nord della Sicilia. Temperature massime quasi dappertutto in calo e in generale comprese tra 15 e 23 gradi al Centronord e Sardegna, tra 20 e 27 gradi al Sud. Intensi venti di Maestrale sulla Sardegna. Previsti 17 gradi per Torino, Genova, Imperia, 18 gradi per Cuneo, Bolzano, Piacenza, Sassari, 19 gradi per Novara, Udine, Campobasso, Pisa, Alghero, 20 gradi per Aosta, Bergamo, Brescia, Milano, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, 21 gradi per L'Aquila, Rieti, Cagliari, Trapani, 22 gradi per Bologna, Rimini, Verona, Firenze, Perugia, Viterbo, Palermo, 23 gradi per Ancona, Grosseto, Roma, Catanzaro, Napoli, Potenza, Olbia, 24 gradi per Pescara, Bari, Brindisi, 25 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Messina, 26 gradi per Crotone, Lecce, Catania e 28 gradi per Taranto.