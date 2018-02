Maltempo: disagi e treni in ritardo Sud, a Roma situazione risolta

L'ondata di gelo continua a provocare disagi ai trasporti in Italia. In particolare affanno le linee meridionali, a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla linea adriatica, sulla direttrice Ancona-Bari. La situazione è invece tornata alla normalità nel nodo di Roma, che lunedì era andato in tilt per l'emergenza maltempo. I rimanenti ritardi dei treni in partenza e in arrivo nella Capitale sono contenuti.