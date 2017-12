Maltempo: disagi al Nord, allerta rossa in Liguria e Toscana | A Chiavari tracima il fiume Entella

Molti comuni della Liguria inoltre hanno deciso di chiudere le scuole che invece sono rimaste aperte a Genova. Forti le raffiche di vento: nell'entroterra del lago di Giacopiane (nel comune di Borzonasca, in Val d'Aveto) nel pomeriggio si è registrata una raffica di 165 km/h.



Disagi alla circolazione ferroviaria - Nella serata di lunedì Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere che il traffico ferroviario resta sospeso fino a martedì mattina alle ore 6:00, previe verifiche di circolabilità da parte dei tecnici, su alcune linee del Piemonte, della Liguria e sulla Pontremolese e che rimane fortemente rallentato su alcuni punti della rete ferroviaria in Emilia-Romagna e Toscana, dove sono attivi i piani neve e gelo.



In Valle d'Aosta chiusi i mercatini di Natale - In Valle d'Aosta, dove è prevista per le prossime ore una intensificazione delle precipitazioni nevose, sono stati persino chiusi i mercatini natalizi, che ad Aosta riapriranno martedì. Due edifici sono stati evacuati a Courmayeur. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe è in aumento.



La situazione di strade e autostrade - L'autostrada A6 Torino-Savona è chiusa per codice nero, in direzione sud tra Mondovì e Ceva ed in direzione nord tra Savona e Ceva. Difficoltà collegate alle precipitazioni nevose si sono registrate sulla A32, con blocco della circolazione stradale nel tratto tra Salbertrand e Bardonecchia in direzione della Francia. Sulla A10, un incidente stradale con un mezzo pesante ha provocato code per 5 chilometri nel tratto compreso tra Celle Ligure ed inizio complanare Savona in direzione di Genova ma nel pomeriggio il tratto è stato riaperto.



Disagi e cancellazioni dei voli - Il maltempo ha creato disagi all'aeroporto fiorentino Vespucci dove sono stati cancellati gran parte dei voli. Voli dirottati e uno annullato anche a Genova. In Sicilia, voli dirottati da Palermo a Catania.



Stop ai collegamenti con le isole - Stop anche ai collegamenti per le isole. Per quanto riguarda la Sicilia, Siremar fa sapere che le corse mattutine da Trapani per le Egadi e da Palermo per Ustica sono state annullate. Disagi per il maltempo anche all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo dove, per le forti raffiche di vento, alcuni voli sono stati cancellati e altri dirottati negli scali di Catania e Trapani. Stop ai trasporti marittimi anche nel golfo di Napoli a causa del maltempo. Fermi da lunedì mattina tutti i collegamenti di linea da Napoli e da Sorrento per Capri, Ischia e Procida. Sospesi anche i collegamenti tra Sardegna e Corsica.