Maltempo, dirottati voli per Genova

15:34 - Il forte maltempo che si sta abbattendo sulla città di Genova sta provocando ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Genova. Un volo da Istanbul della Turkish Airlines è stato cancellato, un secondo volo proveniente da Fiumicino dell'Alitalia è stato dirottato su Pisa a causa della foschia. Complessa anche la situazione del pomeriggio per i sei voli previsti in arrivo a Genova. Non sono esclusi altri dirottamenti o cancellazioni.