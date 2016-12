01:31 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio sarà oggi nelle zone alluvionate del Nord Italia per un sopralluogo e un incontro con le istituzioni dei territori. Delrio, che sarà accompagnato dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli, si recherà in particolare in Liguria, a Genova, in Piemonte, ad Alessandria, e in Lombardia, a Milano.