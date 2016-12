Maltempo, debole nevicata sulla A1

Una debole nevicata ha interessato l'autostrada A1 nel tratto Casalpusterlengo-Fiorenzuola, tra Lombardia ed Emilia-Romagna, senza però creare disagi alla circolazione. Lo ha comunicato nella tarda mattinata sul proprio sito la società Autostrade per l'Italia. E' prevista neve anche tra Parma e Modena sud. Sull'Emilia-Romagna è in vigore dalle 7 di oggi alle 16 di domani un'allerta meteo per neve della Protezione civile regionale.