Maltempo, da giovedì breve tregua ma venerdì sera tornano forti piogge

La tregua sarà però decisamente breve: già sabato, ma con i primi segnali al Nordovest dalla sera di venerdì, si attende un nuovo pesante peggioramento della situazione a causa di un'altra intensa perturbazione che colpirà con più efficacia ancora una volta il Nord e le regioni tirreniche.



Le previsioni per mercoledì - Sarà un'altra giornata di forte maltempo. Gran parte del Paese sarà interessato dalle piogge. Le zone critiche alto Piemonte, ovest e nord della Lombardia, estremo Nordest, Liguria e versante tirrenico. In mattinata piogge e rovesci anche forti al Nordovest e sulle Venezie; rischio di forti temporali tra Lazio e Campania; rovesci sparsi anche in Toscana, Puglia e Sardegna. Tra il pomeriggio e la sera le piogge al Nord si estenderanno a tutte le regioni, con i rovesci più intensi e locali temporali su Piemonte, Liguria centro-occidentale, Lombardia e alto Veneto. Nel resto dell'Italia tempo molto instabile con precipitazioni più probabili su regioni tirreniche, Puglia meridionale, nord e ovest della Sicilia anche sottoforma di rovesci. Fenomeni più intensi su Campania e Calabria tirrenica. In Sardegna temporaneo esaurimento dei fenomeni e nuova fase instabile nella notte.



Ventoso per forti venti occidentali sulle Isole, di Scirocco su Ionio e basso Adriatico. Temperature senza grandi variazioni, ancora sopra le medie stagionali. Previsti 23 gradi per Catania, 22 gradi per Messina, Reggio Calabria, Crotone, 21 gradi per Lamezia, Lecce, Bari, 20 gradi per Olbia, Palermo, Trapani, Taranto, Crotone, Catanzaro, 19 gradi per Cagliari, Napoli, Roma, Firenze, 18 gradi per Sassari, Alghero, Pescara, Firenze, Ancona, Trieste, Rimini, 17 gradi per Pisa, Perugia, Venezia, Udine, Treviso, 16 gradi per Viterbo, L'Aquila, Verona, Genova, Brescia, 15 gradi per Roma, Campobasso, Bolzano, Bologna, Milano, Imperia, 14 gradi per Trento, Novara, Bergamo, 13 gradi per Piacenza, 12 gradi per Torino e 11 gradi per Cuneo e Aosta.



Le previsioni per giovedì - Graduale miglioramento a partire dalla Sardegna e dal Nordovest dove in giornata il tempo sarà a tratti anche soleggiato. Al mattino residue piogge su est Lombardia e Nordest; rovesci e temporali su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e settentrionale, in forma isolata anche nel sud della Puglia. Nella seconda parte della giornata ancora rovesci o temporali sulla Calabria tirrenica e nel nord-est della Sicilia; piogge o rovesci isolati sulle coste della Puglia; tendenza a schiarite anche al Nordest, nelle regioni centrali e in Campania. Nella notte e in mattinata rischio di qualche nebbia sulle pianure del Nordovest e nelle valli del Centro. Intensi venti di Maestrale su Isole e basso Tirreno. Temperature in rialzo al Nordovest e Sardegna, in lieve calo sul Medio Adriatico e al Sud.



La tendenza per il weekend - Per venerdì è confermata una fugace rimonta dell'alta pressione: avremo dunque una giornata di tregua senza precipitazioni anche se non con un cielo pulito ovunque. Verso sera nuvole già di nuovo in aumento al Nordovest con le prime piogge sulle Alpi piemontesi e sulla riviera di ponente in estensione poi nella notte anche alle altre zone. Si tratta dell'inizio di un nuovo e intenso peggioramento soprattutto al Nordovest e sull'alta Toscana ma con coinvolgimento nell'arco di sabato anche del Nordest, del settore tirrenico fino al nord della Campania e della Sardegna. La perturbazione sarà molto intensa ma anche abbastanza rapida e quindi non molto insistente. Sono attesi però accumuli di pioggia molto consistenti tra Piemonte, Liguria, alta Lombardia e Prealpi venete e Toscana. Il tempo resterà variabile anche domenica con fenomeni che potranno interessare ancora le Alpi centro-orientali e le vicine pianure della Lombardia e delle Venezie; anche la Liguria e il settore tirrenico interessati da umidi venti di Libeccio, vedranno una prevalenza di nuvole e alcune piogge prevalentemente tra il Levante Ligure e la Toscana. Tra sabato e domenica cadrà la neve sui rilievi alpini tra i 1500 e i 2000 metri di quota. Le temperature nonostante il maltempo rimarranno miti per il periodo, sempre favorite da venti meridionali che nel fine settimana insieme al nuovo peggioramento, tenderanno a intensificarsi. Il tempo non si stabilizzerà nemmeno la prossima settimana. Già lunedì l'ennesima perturbazione raggiungerà il Nord, il Medio Tirreno e la Sardegna.