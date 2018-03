Maltempo: chiusi per pioggia gelata tratti dell'A1, A13 e A14

Nuovi problemi per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia centro settentrionale. Venerdì mattina sono stati chiusi al traffico mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 e il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia. E' stata invece riaperta l'A12 nel tratto dello Spezzino.