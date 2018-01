Maltempo, auto lasciano Cervinia: fine dellʼisolamento dopo 21 ore

Dopo 21 ore di isolamento, poco prima delle 14 di venerdì le prime auto di turisti in partenza da Breuil-Cervinia hanno potuto lasciare la località e transitare sulla strada che porta a valle. La viabilità era stata bloccata giovedì alle 17 per il pericolo che alcune slavine potessero raggiunge la regionale. Si sono formate lunghe code sia per uscire sia per raggiungere il paese del Gran Becca.