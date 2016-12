1 dicembre 2014 Maltempo, ancora allerta in tutta Italia Disagi dal Piemonte alla Campania Spaventa il fiume Po mentre l'acqua torna a invadere Venezia. Frana a Torino, 15 famiglie sfollate. Piogge forti in Liguria e Toscana, nubifragio in Ciociaria Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:32 - E' di nuovo allerta maltempo in tutta Italia. Dal Piemonte alla Campania, le condizioni meteo preoccupano e si registrano i primi disagi. Il fiume Po ha superato il livello di attenzione in diverse zone e, in alcuni punti, è uscito dagli argini. Una frana è stata registrata in Liguria. Torna l'acqua alta a Venezia mentre il forte vento ha causato il blocco dei collegamenti da e per il golfo di Napoli.

Piemonte, allerta per Po e torrenti - Preoccupa, nel Torinese, Astigiano e Cuneese, il livello dei fiumi, che nelle ultime ore hanno raggiunto il livello di attenzione a causa delle forti piogge.



Il Po, negli ultimi tre giorni, è cresciuto di tre metri, un metro soltanto nelle ultime 24 ore. Superate le soglie di attenzione del Belbo a Castelnuovo (Asti) e del Borbone a San Damiano (Asti), del Malone a Brandizzo (Torino) e del Chisola a La Loggia (Torino); del torrente Ghiandone a Staffarda (Cuneo) e dell'Ellero a Mondovì (Cuneo).



Il torrente Benna si è avvicinato alla soglia di pericolo. Il Tanaro a Farigliano (Cuneo) ha superato il livello di attenzione nella notte ed è in crescita. Al di sopra delle soglie di attenzione anche il reticolo idrografico minore, che nelle prossime ore potrebbe subire ulteriori incrementi.



Torino, frana in collina, 15 famiglie isolate - Torino, isolate 15 famiglie - Una frana si è staccata sulla collina di Torino, nella zona della basilica di Superga, a causa della pioggia. Quindici famiglie sono attualmente isolate e i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la viabilità.



Liguria, frana ma pochi disagi - Forti piogge hanno colpito la Liguria, alle prese con l'Allerta 1. Una frana è caduta sulla strada provinciale 17 dell'alta Valle Argentina, tra Molini di Triora e Andagna. Le due località sono parzialmente isolate. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza la zona, affinche' il traffico possa essere ripristinato al piu' presto.



A Genova qualche sottopasso allagato ma disagi limitati. Preoccupazioni ma niente danni in Val Fontanabuona, colpita a novembre dalla alluvione che ha causato due morti.



Acqua alta a Venezia - Ha toccato una punta massima di +115 centimetri sul medio mare la marea a Venezia, accompagnata dal fenomeno dell'acqua alta che ha interessato una piccola parte della città. Nel corso della notte il Centro previsioni maree del Comune aveva ritoccato al ribasso i valori previsti di marea che ieri sera davano la possibilità di una punta di 130 centimetri sul medio mare. Per martedì, sempre verso le 8, è prevista una massima tra i 110 e i 115 centimetri.



Friuli, Valcellina isolata - La strada regionale 251 della Valcellina è chiusa in comune di Barcis (Pordenone) per l'esondazione del torrente Varma: lo rende noto FvgStrade. Immediatamente è scattato il protocollo tra le Prefetture di Pordenone e Belluno che prevede che eventuali operazioni di soccorso vengano gestite da 115 e 118 del Veneto, essendo i comuni di Claut, Cimolais ed Erto e Casso isolati sul versante del Friuli Venezia Giulia. Quella in atto è la quattordicesima alluvione dall'inizio del 2014.



Toscana, disagi a Pisa - Squadre dei vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro dalle prime ore di oggi per liberare dall'acqua alcuni scantinati allagati in diverse zone di Pisa, in seguito al forte temporale che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore e che ha determinato la chiusura di alcuni tratti stradali urbani perché le carreggiate erano invase dall'acqua. Per fortuna finora si registrano solo piccoli disagi. In due ore tra le 4 e le 6 del mattino, fa sapere la protezione civile comunale, sono caduti 52 millimetri di pioggia ma "tutto il reticolo idraulico di fossi e canali è rimasto sotto la soglia di allerta".



Nubifragio in Ciociaria - Nubifragio in Ciociaria, con forti piogge e raffiche di vento. La zona più colpita è stata quella a nord della provincia dove non sono mancati allagamenti. L'intensa precipitazione ha causato problemi tra Frosinone e Tecchiena e ad Anagni, nella zona più vicina a Colleferro, in provincia di Roma. Diverse le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco.