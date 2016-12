Maltempo, allerta meteo in Sicilia

20:07 - Disagi in tutt'Italia per il maltempo. In Sicilia la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo con un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico nei comuni sul versante tirrenico e ionico. A Roma, invece, alberi e rami caduti e cornicioni pericolanti. Sono oltre cento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in città. Tra Arquata e Tortona, la linea Fs Genova-Milano ha subito rallentamenti a causa dell'esondazione di un torrente.