Maltempo, allerta in Campania per rischio idrogeologico

In Campania allerta gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte a causa di piogge e temporali. L'annuncio è della Protezione civile in seguito a una perturbazione che porterà sulla regione piogge violente e temporali. Si teme che l'arrivo delle precipitazioni possa procurare criticità idrogeologiche sul territorio, con allagamenti e frane.