Maltempo, allerta della Protezione civile tra Liguria e Toscana

Liguria e Toscana ancora nel mirino del maltempo. La Protezione civile ha diffuso una nuova allerta gialla per temporali e piogge diffuse lungo la costa da Spotorno fino al confine con la Toscana dalle 7 alle 18 di sabato. Intanto, nelle ultime ore sono caduti 59,6 millimetri di pioggia in diverse località della provincia di Savona e 56,2 in quella di Genova. Precipitazioni abbondanti anche in alcuni centri dello spezzino.