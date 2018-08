Maltempo, allerta "arancione" nel Centro-Levante ligure

La Protezione civile ha diramato l'allerta "arancione" nel Centro-Levante ligure per il maltempo. La zona interessata va da Capo Mele (Savona) a Genova fino allo Spezzino. Scatterà alle 21 per terminare martedì alle 15, quando l'avviso sarà declassato. Sul ponente ligure resta in vigore l'allerta gialla. Arpal, l'agenzia ambientale locale, prevede temporali forti e persistenti.