Maltempo, allerta arancione in Puglia fino a lunedì

La protezione civile ha diramato un'allerta arancione a partire dalla mattinata di oggi e per le successive 24-36 ore per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.