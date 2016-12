06:16 - L'allarme maltempo si estende al Centrosud, in particolare a Roma: chiusi scuole e diversi monumenti, tra i quali il Colosseo. Il prefetto della Capitale Giuseppe Pecoraro ha invitato a non uscire di casa se non necessario: "Lanciamo un appello: si esce di casa per lavoro o per situazioni importanti. Il mio consiglio ove non ci siano queste motivazioni è che si può rinviare".