Maltempo al NordEst, Friuli Venezia Giulia decreta lo stato di emergenza

La situazione in Friuli - Come riportato dalla Protezione civile del Friuli, in mattinata sono proseguiti gli interventi sul territorio per numerosi alberi caduti, con conseguenti interruzioni della viabilità principale e secondaria e delle linee ferroviarie. C'è stato anche un vasto black out delle forniture di elettricità e dei servizi telefonici. Danni a numerose coperture di abitazioni private e attività produttive. Sono operativi 200 volontari dei gruppi comunali di Protezione civile in 60 comuni; al momento le maggiori criticità si registrano nel Comune di S.Vito al Tagliamento (Pordenone). Il decreto di stato d'emergenza, permetterà di predisporre interventi urgenti e indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità.



Colpito il litorale veneto - Situazione difficile anche in Veneto, in particolare nelle aree delle spiagge e dei campeggi di Cavallino, Jesolo e Caorle, affollati in questi giorni di vacanza: la tromba d'aria ha divelto strutture mobili, tende ed alberi, distruggendo auto e mezzi. Lo stato di crisi rimarrà aperto nei prossimi giorni per consentire ai comuni di stendere un esatto censimento dei danni. I vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per dare corso alle centinaia di richieste di intervento, tra il rodigino e il veneziano, specie per liberare le strade e mettere in sicurezza elementi resi pericolanti dalla furia del vento.



Trentino chiede stato di calamità naturale - L'eccezionale ondata di maltempo ha colpito duramente il Trentino causando frane e smottamenti. La Giunta provinciale formalizzerà la richiesta dello stato di calamità per l'agricoltura. Ancora da quantificare i danni, soprattutto appunto per quanto riguarda l'agricoltura: dai primi rilievi però appaiono molto ingenti.