Maltempo al Nordest e al Centrosud in attesa di una nuova perturbazione

Previsioni per venerdìVenerdì inizio di giornata con molte nuvole e precipitazioni sul medio Adriatico e basso Tirreno, con nevicate sulle zone interne tra le Marche e Irpinia dai 400 ai 700 metri, e sui rilievi di Calabria e Sicilia intorno agli 800 metri. Soleggiato in gran parte del Nord, medio Tirreno e Sardegna. Nel pomeriggio tendenza a un miglioramento con ultime piogge isolate a ridosso dei monti su Puglia, Appennino meridionale e Nordest della Sicilia e con tendenza a schiarite in serata. Al Nord nuvole in intensificazione a iniziare dal Nordovest, poi nella notte si estenderanno a parte del Centro e alla Sardegna. In tarda serata prime locali piogge in Liguria e locali nevicate sulle Alpi occidentali; nel corso della notte i fenomeni tenderanno a estendersi in modo sparso al Nordovest e saranno in prevalenza deboli ad eccezione della Liguria e del settore del basso Piemonte. Quota neve intorno ai 900 metri che tenderà a calare e localmente arriverà su Piemonte e Valle D'Aosta fino a 500-700 metri. Temperature minime in calo; valori massimi con temporanei rialzi nelle zone più soleggiate (Nordest, medio Tirreno e Sardegna). Venti in attenuazione ma ancora forti di Maestrale su Abruzzo, Sud e Sicilia, al mattino anche in Sardegna con raffiche fino a 60-70 km/h. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it.