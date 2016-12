12 ottobre 2014 Maltempo al Nord e caldo estivo al Sud Piogge in Liguria, Piemonte, Lombardia Precipitazioni e temporali al Nordovest almeno fino a lunedì notte. Tempo perturbato anche in Toscana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:28 - Dopo una breve tregua già da domenica pomeriggio torneranno le piogge in Liguria per l’arrivo di una nuova intensa perturbazione (la numero 4 di ottobre) che in giornata raggiungerà il Nordovest per poi estendersi tra la notte e lunedì a gran parte del Nord e alla Toscana. Forti piogge e temporali sono attesi non solo in Liguria e a Genova ma anche su alto Piemonte, alta Lombardia e Toscana.

La situazione resta tranquilla nel resto del Paese, dove continua il caldo fuori stagione. Nei giorni successivi migliora al Nordovest, mentre precipitazioni sparse interesseranno soprattutto Toscana e Nordest. Temperature massime oltre i 25 gradi al Sud e sulle Isole.



Genova e Liguria, forti piogge da domenica notte - Da domenica pomeriggio riprendono le piogge intermittenti, che nella notte di domenica e nella prima parte della giornata di lunedì potranno essere particolarmente intense, anche sotto forma di temporali. Precipitazioni e acquazzoni si estenderanno a tutta la Liguria di Levante dove il maltempo proseguirà per tutto lunedì. Non si escludono nubifragi e pioggia anche alche oltre i 100 millimetri. Solo nella notte tra lunedì e martedì questa nuova ondata di maltempo tenderà ad abbandonare la Liguria di Levante.



Corti rovesci attesi su tutto il Nordovest - Sempre domenica notte la perturbazione porterà rovesci o temporali anche forti su alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Le piogge si estenderanno lunedì al resto della Lombardia settentrionale, specie sul settore orobico, e sulla Toscana.



Domenica di maltempo su Nord e Toscana - Domenica al Nord, in Toscana e sulla fascia costiera del Lazio il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge di nuovo in diffusione nel pomeriggio al Nordovest, con qualche episodio anche moderato, a carattere di rovescio. In nottata peggiora con temporali localmente intensi su Genovese, alto Piemonte e alta Lombardia. Al Centrosud la situazione resta tranquilla, a parte qualche nuvola in transito al Centro e in Sardegna.



Temperature sempre oltre la norma, caldo fuori stagione al Centrosud e Isole, con punte vicino ai 30 gradi in Sicilia e sulla Sardegna dove torna a intensificarsi lo Scirocco. Previsti 31 gradi per Sassari, 30 gradi per Alghero, 29 gradi per Cagliari, Catania, 28 gradi per Olbia, Trapani, Palermo, 27 gradi per Lamezia, 26 gradi per Messina, Taranto, Reggio Calabria, Napoli, Bari, Roma, Grosseto, Ancona, 25 gradi per Potenza, Lecce, Crotone, Catanzaro, Brindisi, Viterbo, L’Aquila, Firenze, Rimini, 24 gradi per Rieti, Pisa, Pescara, Perugia, Bologna, 23 gradi per Campobasso, Trieste, Treviso, Trento, Genova, 22 gradi per Brescia, Verona, Venezia, Udine, Bolzano, Imperia, 21 gradi per Piacenza, Milano, Bergamo, Aosta, 20 gradi per Novara, 19 gradi per Torino e Cuneo. Moderato Scirocco sui bacini occidentali escluso il basso Tirreno.



Inizio settimana con maltempo al Nord e in Toscana, ancora estate al Sud - Lunedì la perturbazione investirà un po’ tutte le regioni settentrionali con piogge e temporali: i fenomeni saranno più intensi e insistenti su alto Piemonte, alta Lombardia, fascia prealpina del Nordest e Liguria centro-orientale. In giornata maltempo anche in Toscana dove, tra il pomeriggio e la sera, si potranno verificare temporali anche forti. Tra sera e notte estensione dei rovesci e temporali alle Venezie. Al Nordovest e in Emilia Romagna invece i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Ancora tempo estivo nel resto del Centrosud, con sole e temperature estive.



Martedì sarà una giornata con tempo decisamente meno perturbato, nuvolosità variabile al Centronord, qualche pioggia solo a carattere occasionale; ampie schiarite al Sud e in Sicilia, con temperature alte. Nel resto della settimana tempo ancora inizialmente variabile sulle regioni centro-settentrionali mentre da sabato potrebbe formarsi nuovamente un anticiclone che riporterà tempo più stabile su tutto il territorio. Le temperature continueranno a mantenersi oltre le medie.