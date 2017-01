16 gennaio 2017 11:04 Maltempo al Centrosud e in Emilia Romagna: neve e venti burrascosi Nuova aria gelida in questo inizio di settimana affluirà sul nostro Paese, freddo intenso al Centronord

La massa d’aria fredda, di origine polare, giunta in queste ultime ore sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo, ha dato origine ad una circolazione ciclonica nei pressi del mar Tirreno centrale, in lento spostamento verso Sudest. Tra lunedì e martedì la depressione mediterranea verrà ulteriormente rinvigorita da un altro impulso freddo, questa volta di origine artica, in discesa dal nordovest della Russia, con una conseguente prosecuzione della fase di maltempo sull’Italia centro-meridionale almeno fino a giovedì. In questa fase, sul medio Adriatico, tra la Romagna e il Molise, le precipitazioni potranno risultare abbondanti, con accumuli nevosi decisamente importanti nelle zone interne (entro giovedì, nel settore abruzzese, potrebbero accumularsi fino a 2 metri di neve a quote di alta collina). Nel resto del Nord, più vicino all’afflusso di aria fredda continentale, il tempo resterà asciutto, ma particolarmente freddo. Attenzione anche ai venti molto forti sull’alto Adriatico, in Liguria, regioni centrali e Sardegna, con raffiche anche oltre i 100 km/h. Un indebolimento della depressione mediterranea, e quindi un parziale miglioramento del tempo al Centrosud, è atteso nella giornata di venerdì.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo soleggiato sulle Alpi, al Nordovest e sull’alta Toscana. Nuvolosità variabile su Triveneto e regioni centrali tirreniche, ma senza fenomeni di rilievo. Molte nubi nel resto del Paese con precipitazioni sparse, sotto forma di locali rovesci o temporali, al Sud e nelle Isole. Fenomeni più intensi e persistenti su Marche e Abruzzo, nevosi fino a bassa quota, a tratti anche sulle pianure e le coste. Deboli nevicate anche a ridosso dell’Appennino emiliano e in Romagna, a tratti fino in costa verso sera. Qualche fiocco potrà sconfinare fin verso l’Umbria, la Toscana orientale e il basso Lazio. Al Sud e in Sicilia quota neve attorno a 500-800 metri, in calo a 400 metri nella notte in Sardegna. Temperature: in calo al Nord, su Toscana e Marche. Venti intensi a rotazione ciclonica attorno al minimo posizionato sul basso Tirreno: raffiche fino a 80-100 km/h. Mari molto mossi o agitati. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia (IdA pari a 85 al Nord, 70 al Centrosud).