Maltempo, A24 riaperta ai mezzi pesanti nel tratto laziale

La Prefettura di Roma ha revocato il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sulla tratta dell'autostrada A24 di sua competenza. Lo stop era stato precedentemente imposto per tutta la giornata di lunedì. Per problemi connessi a possibili tratti ghiacciati sulle tratte di loro competenza, restano invece in vigore le ordinanze per il fermo dei mezzi pesanti emesse dalle Prefetture abruzzesi.