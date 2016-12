1 dicembre 2014 Maltempo, a Torino si allagano i Murazzi L'Aipo: "Livello 2 di criticità per 24 ore" In 48 ore l'acqua è salita di tre metri: è allarme nel capoluogo piemontese dove il fiume ha scavalcato le banchine in pieno centro Tweet google 0 Invia ad un amico

23:21 - In 48 ore il Po è cresciuto di tre metri. Da stamattina è scattato l'allarme nella città di Torino: il fiume ha scavalcato le banchine ai Murazzi, nel pieno centro, e ha invaso la carreggiata che era già stata chiusa ad auto e pedoni. L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, l'Aipo, conferma l'allerta e monitora costantemente la situazione: " L'onda di piena rimarrà al livello 2 (criticità moderata) nelle zone di Carignano, Torino Murazzi e San Sebastiano per le prossime 24 ore". L'Aipo sottolinea che la piena può comunque comportare l'allagamento di golene aperte e chiuse. Situazione di allerta analoga per il fiume Tanaro.