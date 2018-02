Maltempo, a Roma sos ghiaccio: rischio di caduta di lastre dai tetti

Continua l'emergenza maltempo a Roma, dove aumenta il rischio di caduta di lastre di ghiaccio dai tetti. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta staccando dal quinto piano di un palazzo. A piazzale Prenestino, invece, ci sarebbero delle stalattiti in procinto di cadere dalla sopraelevata. Non è escluso che venga chiuso un tratto di strada per motivi di sicurezza.