Maltempo a Roma: rallentamenti e disagi nei trasporti

La neve che scende sul Centro Italia sta creando disagi soprattutto sul fronte dei trasporti. A Roma alcune linee dei bus sono sospese per impraticabilità delle strade. Disagi alla circolazione stradale anche sul litorale romano, con rallentamenti su tutte le arterie principali. Sul fronte aeroporti alcuni voli in partenza sono stati cancellati e si stanno verificando ritardi per i voli in partenza e in arrivo a Fiumicino e Ciampino.