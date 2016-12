Maltempo, 110 interventi a Roma

Sono stati oltre 110 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dal personale del servizio giardini di Roma Capitale, per far fronte alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e che ha provocato la caduta di diversi alberi. Lo scrive il Campidoglio in una nota nella quale si aggiunge che, in particolare, sono stati 47 gli interventi effettuati nella notte e oltre 65 quelli svolti nella giornata.