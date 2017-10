Malnutrizione, Save the Children: "La fame uccide 3 milioni di bambini all'anno"

12 ottobre 2017 16:35 Malnutrizione, Save the Children: "La fame uccide 3 milioni di bambini allʼanno" Povertà, cambiamenti climatici e conflitti armati privano 155 milioni di minori dellʼaccesso agli alimenti essenziali per il loro sviluppo

La fame uccide tre milioni di bambini all’anno. Secondo un report rilasciato da Save The Children in occasione della campagna "Fino all'ultimo bambino", la malnutrizione provoca quasi la metà (45%) delle morti infantili a livello globale. E sono in tutto sei milioni i piccoli che perdono la vita, per cause facilmente prevenibili, prima di aver compiuto i cinque anni. Un’emergenza aggravata dai cambiamenti climatici e dai conflitti armati.

Non solo povertà - Cinquantadue milioni di minori stanno soffrendo per la carenza improvvisa di cibo. Per altri, invece, si tratta di un problema ricorrente: 155 milioni di bambini sono malnutriti cronici e rischiano gravi ripercussioni sul loro sviluppo fisico e cognitivo. La causa principale della scarsità di alimenti è di tipo economico (nei Paesi a medio e basso reddito, due minori su cinque vivono in stato di povertà), ma a ripercuotersi sull'alimentazione dei più piccoli ci sono anche i cambiamenti climatici e le guerre: nel Corno d'Africa sette milioni di bambini stanno subendo le conseguenze del fenomeno "El Niño"; nel 2016 i conflitti hanno provocato la fuga di 65,6 milioni di persone e ridotto alla fame 122 milioni di minori; 122 milioni di bambini affetti da malnutrizione cronica vivono in zone coinvolte in scontri armati.



Asia e Africa i continenti più colpiti - Dei 155 milioni di bambini che soffrono di malnutrizione cronica (uno su quattro sotto i cinque anni), più della metà si trova in Asia (oltre 61 milioni), e il 30% in Africa. Cinquantadue milioni di bambini (1 su 12) sono invece colpiti da malnutrizione acuta, di cui più della metà in Asia meridionale. Tra i Paesi che riportano i tassi peggiori troviamo l’Eritrea - dove è malnutrito un bambino sotto i cinque anni su due - e l’India, dove l'incidenza tocca quasi il 48%. Persino i Paesi ad alto reddito, più spesso colpiti dal fenomeno dell'obesità infantile, ospitano 1,6 milioni di minorenni malnutriti. Buone notizie giungono invece dall’incremento, a livello globale, della pratica dell’allattamento al seno, che garantisce ai neonati sei possibilità in più di sopravvivere nei primi mesi di vita: dal 36% di bambini di età inferiore ai sei mesi allattati esclusivamente al seno nel 2005, si è passati al 43% nel 2016, con aumenti consistenti soprattutto in Asia meridionale (59%) e Africa orientale (75%).

#Finoallultimobambino, #malnutrizione indebolisce sistema immunitario dei bambini,esponendoli a infezioni e malattie https://t.co/0gtDOP5aG2 — Save the Children IT (@SaveChildrenIT) 12 ottobre 2017