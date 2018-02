Malfunzionamento stufa in casa a Milano, cinque i ricoverati

Cinque stranieri di 17, 34, 41, 47 e 49 anni sono stati ricoverati - uno in codice giallo e quattro in codice verde - in tre ospedali milanesi al San Paolo, al San Carlo e al Niguarda: sono rimasti intossicati dal monossido sprigionatosi probabilmente da una stufa nell'appartamento dove vivono, in via Forze Armate, alla periferia del capoluogo lombardo. Non sono in pericolo di vita. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio.