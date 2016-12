Malato di Sla risponde a Mattarella: "Non riprendo le cure per dignità"

Max Farinelli, il 55enne malato di Sla che contro la mancata calendarizzazione di una legge sul fine vita aveva interrotto le cure, continuerà la sua protesta. "Non essendo cambiato nulla nell'ultimo mese - si legge nella lettera aperta scritta a Sergio Mattarella che lo aveva invitato a riprendere le terapie -, sono costretto a continuare la mia forma di protesta. Lo faccio per me e le mie Libertà e Dignità. Lo faccio perché è mia facoltà e diritto farlo".

"Le mie condizioni fisiche peggiorano, con alcuni sintomi nuovi o amplificati, come la paralisi momentanea della palpebra e dell'occhio destro, unica funzione muscolare ancora attiva del mio corpo, oppure altri sintomi di carattere neurologico", scrive ancora Fanelli.



"Se e cosa possa dipendere dalla sospensione dei farmaci e' impossibile certificarlo - spiega -. Sono piccole cose per un fisico normale, ma per me è tutto ciò che mi resta. Non riprenderò comunque la terapia".



La lettera di Mattarella - Nella lettera inviata al consulente, la segreteria del capo dello Stato scriveva che "il presidente è consapevole della delicatezza, complessità delle questioni sollevate che coinvolgono aspetti etici, giuridici, politici e religiosi". Per questo Mattarella "auspica quindi che le Camere possano avviare al più presto una approfondita riflessione su temi così importanti che meritano un serio e sereno dibattito".