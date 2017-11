Malasanità, la testimonianza di Francesca: "Mia mamma è morta in ospedale"

Ivana, madre di Francesca, era stata ricoverata al San Camillo di Roma per problemi respiratori. Avrebbero dovuto farle una tac per verifiche e successivamente essere curata ma le cose sono andate diversamente: ricoverata in reparto, secondo quanto scritto dagli infermieri nella cartella clinica è stata trovata alle quattro di mattina a terra, riposizionata sul letto e ricontrollata soltanto due ore dopo, quando le sue condizioni si erano già aggravate al punto da non renderla più risvegliabile. Nonostante tutto, i controlli slittano di altre tre ore e soltanto allora verrà richiesta una tac d'urgenza che tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, non verrà mai fatta.