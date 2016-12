Maggio 2015 da primato: è stato il più rovente dal 1880

La consueta analisi mensile globale della NOAA ha stabilito che il mese di maggio 2015 è stato il più caldo di tutta la serie storica dal 1880, sia per quanto riguarda la temperatura globale degli oceani, sia delle terre emerse, sia ovviamente della combinazione delle due. L'anomalia- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - (continenti e oceani) è stata di 0.87 °C in più rispetto alla media del XX secolo, superando il precedente record, stabilito solo nel maggio 2014. Visti anche i record dei precedenti mesi del 2015, il risultato è che il periodo gennaio-maggio 2015 è il più caldo della serie storica, sia a livello globale che relativamente all'emisfero settentrionale (al terzo posto invece per l'emisfero meridionale, battuto dal 2010 solo di 0.05 °C).

El Nino e conseguenze possibili sull’Estate 2015 Secondo l'analisi di diversi studiosi la presenza di El Nino, riscaldamento periodico della superficie dell'oceano Pacifico equatoriale, potrebbe confermare ed intensificare la tendenza per la stagione estiva che, quindi, potrebbe essere più calda del normale. Questa ipotesi è da considerare come tale, infatti non è certo che questo fenomeno possa influire direttamente sulla tendenza delle prossime stagioni ma, secondo alcuni studiosi, potrebbe esserci una correlazione tra gli episodi di El Nino ed i record di caldo registrati nel 2005 e nel 2010. Risulta difficile distinguere i possibili effetti di El Nino dalla crescente tendenza del riscaldamento globale, ma secondo un'analisi della NOAA sono alte le probabilità che questa estate sia caratterizzata da temperature superiori alla norma in gran parte del Pianeta. Questa immagine elaborata dall'IRI (International Research Institute for Climate and Society) evidenzia con che percentuale di probabilità i mesi di Giugno, Luglio e Agosto potrebbero essere più caldi o più freddi della norma. Le aree evidenziate con colore rosso, nettamente prevalenti, indicano i luoghi in cui è più probabile che le temperature superino le medie, mentre le aree blu indicano i luoghi in cui è possibile che le temperature siano inferiori alla norma.