Mafia, sequestrati beni agli eredi del boss Mariano Agate

La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Trapani ha sequestrato beni per circa mezzo milione di euro ai figli e alla moglie di Mariano Agate, boss mafioso di Mazara del Vallo deceduto nel 2013. Agate, detto il "Papetto" (il piccolo Papa), è stato uno dei più pericolosi boss mafiosi siciliani, condannato per traffico di droga, associazione mafiosa, diversi omicidi e per la strage di Capaci.