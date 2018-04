Mafia, revocata la scorta al testimone Ignazio Cutrò: "Sono un morto che cammina"

Secondo il Ministero dell'Interno Ignazio Cutrò non è più in pericolo di vita per questa ragione la sua protezione è passata da terzo a quarto livello. Significa che non viaggerà più su un'auto blindata e che la sua famiglia non avrà più alcun tipo di tutela. Sono state smontate persino le telecamere di sorveglianza collegate con i carabinieri.



"Sono stato accoltellato alle spalle da chi mi doveva proteggere", ha detto Cutrò. Solo qualche mese fa un presunto boss mafioso era stato intercettato mentre parlando dell'imprenditore diceva: "Si è rovinato...ha rovinato una famiglia...anche i figli...tutti controllati...appena lo Stato si stanca e gli toglie la scorta poi vedi...".



"Hanno consegnato me e la mia famiglia in mano ai boss che aspettavano solo questo. Io sono un morto che cammina e quando mi ammazzeranno nessuno deve permettersi di dire che hanno sbagliato la valutazione", si sfoga così il testimone di giustizia. L'imprenditore aveva la scorta dal 2008. Dal suo impegno è nata l'Associazione nazionale testimoni di giustizia di cui Cutrò è presidente.