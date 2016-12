Mafia, Mori dopo l'assoluzione: "Mi viene restituita l'onorabilità"

"Questa nuova assoluzione è un ulteriore passo avanti per dimostrare la mia innocenza rispetto alle accuse che mi vengono rivolte e soprattutto mi restituisce l'onorabilità come uomo e ufficiale dei carabinieri a cui tengo moltissimo. Sono estremamente soddisfatto". E' il commento di Mario Mori alla conferma, in appello, della sua assoluzione nel processo in cui era imputato di avere favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano.