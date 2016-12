Mafia Capitale, dubbi 5% a coop

"Il tema del 5% per le Coop, che qualcuno ha definito 'riserva di caccia', è da rivedere: nasce da una buona intenzione" ma per come è stato usato "è criminogeno e produce il frazionamento degli appalti". Lo ha detto il prefetto di Roma Gabrielli. Riguardo alla relazione dell'Anac sugli appalti a Roma "l'ho apprezzata e non si discosta molto dalla nostra analisi", ha aggiunto Gabrielli.