Mafia a Roma,Marino: città è sana

19:18 - "Questa città è stata colpita da uno schiaffo violento. Ma dobbiamo dire che Roma è sana". Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, torna a parlare dell'inchiesta "Mafia Capitale" durante la tradizionale cerimonia ebraica di accensione della Chanukkià, il megacandelabro a otto braccia in piazza Barberini. "Riaccenderemo la luce non solo in questa bellissima piazza ma anche nelle nostre case e nei nostri cuori", ha aggiunto il primo cittadino.