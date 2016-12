Madre Teresa di Calcutta sarà santa: il 15 marzo il Papa firma canonizzazione

Il 17 dicembre, aveva rivelato Stefania Falasca su Avvenire, il Papa ha ratificato il riconoscimento del miracolo attribuito a Madre Teresa di Calcutta e ha disposto di promulgarne il decreto.



Domenica il Papa aveva menzionato madre Teresa quando, all'Angelus, ha ricordato le quattro suore del suo ordine uccise in Yemen. "Esprimo la mia vicinanza alle Missionarie della Carità per il grave lutto che le ha colpite due giorni fa con l'uccisione di quattro religiose ad Aden, nello Yemen, dove assistevano gli anziani", ha detto. "Prego per loro e per le altre persone uccise nell`attacco, e per i familiari. Questi sono i martiri di oggi e questi non sono copertina dei giornali, non sono notizie. Questi danno il sangue per la Chiesa. Questi sono vittime dell'attacco da parte di quelli che li hanno uccisi e anche dell'indifferenza di questa globalizzazione dell'indifferenza. Madre Teresa accompagni in paradiso queste sue figlie martiri della carità, e interceda per la pace e il sacro rispetto della vita umana".



In occasione del concistoro del cinque marzo è attesa sia la data in cui verrà elevata al grado più alto della santità tanto il luogo in cui avverrà la cerimonia (nei mesi scorsi i vescovi indiana hanno chiesto al Papa la possibilità che essa avvenga a Calcutta e non, come probabile, a Roma durante il Giubileo della misericordia).



Altre canonizzazioni insieme a lei - Nel concistoro del 15 marzo il Papa firmerà anche i decreti per la canonizzazione di Giuseppe Sanchez del Rio, Stanislao di Gesù Maria (al secolo Giovanni Papczynski), Giuseppe Gabriele del rosario Brochero e Maria Elisabetta Hesselblad. Brochero, soprannominato Cura Gaucho o Cura Brochero, sarà il primo santo nato e morto in Argentina, il Paese natale di papa Francesco. Brochero, un sacerdote nato nel 1840 e morto nel 1914 in odore di santità, è stato proclamato beato il 14 settembre 2013.