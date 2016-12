Madre e figlia uccise in un cimitero nel Cosentino: fermato il presunto killer

Edda Costabile e la figlia Ida Attanasio sono state uccise mentre erano al cimitero per pregare, nella cappella di famiglia, sulla tomba del fratello di Francesco Attanasio, morto per un incidente stradale. L'autore del duplice omicidio, secondo la ricostruzione fatta all'epoca dagli investigatori, ha sparato prima all'anziana, mentre la figlia ha tentato di scappare. L'assassino l'ha inseguita per una quarantina di metri, sino a quando la donna è caduta ed è stata colpita alle spalle dai proiettili esplosi da una pistola calibro nove.



Francesco Attanasio, figlio e fratello delle vittime, è detenuto dal 2 maggio scorso perché reo confesso dell'omicidio di Damiano Galizia, anche lui di San Lorenzo del Vallo, ucciso in un appartamento di Rende, perché, a detta dell'omicida, vantava un credito di cui pretendeva il pagamento.



Damiano Galizia, secondo gli investigatori, sarebbe stato vicino a persone gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata di San Lorenzo del Vallo. Attanasio, tra l'altro, pochi giorni prima di uccidere Galizia, aveva indirizzato la polizia verso un box in uso all'amico all'interno del quale fu trovato un arsenale. Pochi giorni prima dell'omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio, la polizia aveva compiuto una perquisizione nella loro abitazione nell'ambito delle indagini sul ritrovamento di armi.